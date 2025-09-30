Yritysluettelo
Ciena
  • India

Ciena Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa India

Ohjelmistoinsinööri korvaus in India Ciena:ssa vaihtelee ₹1.29M per year P1 -tasolta ₹5.45M per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.12M.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
(Lähtötaso)
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
₹13.95M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ciena-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Embedded Systems Software Engineer

UKK

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ohjelmistoinsinööri pozīcijai Ciena in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,446,156. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ciena Ohjelmistoinsinööri pozīcijai in India, ir ₹1,997,043.

