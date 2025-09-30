Yritysluettelo
Ciena
Ciena Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Ottawa Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Ottawa Area Ciena:ssa vaihtelee CA$98.4K per year P1 -tasolta CA$148K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Ottawa Area on yhteensä CA$125K. Katso Ciena:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
(Lähtötaso)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ciena-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Embedded Systems Software Engineer

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$168,799. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Ottawa Area is CA$122,299.

Muut resurssit