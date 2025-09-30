Yritysluettelo
Ciena
Ciena Laitteistoinsinööri Palkat sijainnissa United States

Laitteistoinsinööri korvaus in United States Ciena:ssa vaihtelee $102K per year P1 -tasolta $131K per year P2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $120K. Katso Ciena:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ciena-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

ASIC Engineer

UKK

The highest paying salary package reported for a Laitteistoinsinööri at Ciena in United States sits at a yearly total compensation of $198,774. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Laitteistoinsinööri role in United States is $117,150.

