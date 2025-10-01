Yritysluettelo
Data-tieteen päällikkö mediaanikorvaus in Greater Toronto Area CIBC:ssa on yhteensä CA$124K per year. Katso CIBC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$124K
Taso
8
Peruspalkka
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CIBC?

CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä CIBC in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$214,694. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CIBC Data-tieteen päällikkö roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$124,161.

