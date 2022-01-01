Yritysluettelo
CI&T Palkat

CI&T:n palkka vaihtelee $17,078 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $121,295 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä CI&T. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $26.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $33.9K
Data-analyytikko
$20.2K

Data-asiantuntija
$17.1K
Henkilöstöhallinto
$95.1K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$121K
Tuotepäällikkö
$42.2K
Projektipäällikkö
$42K
Rekrytoija
$22.6K
UKK

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در CI&T، Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $121,295 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در CI&T برابر $33,892 است.

