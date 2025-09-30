Yritysluettelo
Cian
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • Moscow Metro Area

Cian Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Moscow Metro Area Cian:ssa on yhteensä RUB 4.63M per year. Katso Cian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 4.63M
Taso
Senior MLE
Peruspalkka
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cian?

RUB 13.29M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Cian şirketindeki in Moscow Metro Area Data-asiantuntija pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 5,896,378 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cian şirketinde Data-asiantuntija rolü in Moscow Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 4,627,225 tutarındadır.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cian ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • Dropbox
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Google
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit