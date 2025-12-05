Yritysluettelo
CI Global Asset Management
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

CI Global Asset Management Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada CI Global Asset Management:ssa vaihtelee CA$84.9K ja CA$119K per year välillä. Katso CI Global Asset Management:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$66.7K - $80.8K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä CI Global Asset Management avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CI Global Asset Management?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä CI Global Asset Management in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$118,710. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CI Global Asset Management Data-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$84,939.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CI Global Asset Management ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • Intuit
  • Spotify
  • Coinbase
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.