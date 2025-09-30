Yritysluettelo
Chubb
Chubb Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in New York City Area Chubb:ssa on yhteensä $265K per year. Katso Chubb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
Yhteensä vuodessa
$265K
Taso
hidden
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chubb?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Chubb in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $345,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chubb Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $265,000.

Muut resurssit