Chubb
Chubb Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Philadelphia Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Philadelphia Area Chubb:ssa on yhteensä $93.5K per year. Katso Chubb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Yhteensä vuodessa
$93.5K
Taso
L1
Peruspalkka
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.5K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chubb?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Chubb in Philadelphia AreaOhjelmistoinsinööri职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$111,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Chubb in Philadelphia AreaOhjelmistoinsinööri职位的年度总薪酬中位数为$93,500。

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Chubb ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Muut resurssit