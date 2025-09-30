Yritysluettelo
Chubb Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in New York City Area Chubb:ssa on yhteensä $105K per year. Katso Chubb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Chubb
Software Engineer
Whitehouse Station, NJ
Yhteensä vuodessa
$105K
Taso
P1
Peruspalkka
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chubb?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Chubb in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $140,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chubb Ohjelmistoinsinööri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,000.

