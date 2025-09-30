Yritysluettelo
Chubb
Chubb Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Mexico

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Mexico Chubb:ssa on yhteensä MX$622K per year. Katso Chubb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Yhteensä vuodessa
MX$622K
Taso
L1
Peruspalkka
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chubb?

MX$3.1M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ohjelmistoinsinööri sa Chubb in Mexico ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$21,017,116. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chubb para sa Ohjelmistoinsinööri role in Mexico ay MXMX$12,034,249.

