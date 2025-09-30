Yritysluettelo
Chubb
  • Palkat
  • Aktuaari

  • Kaikki Aktuaari -palkat

  • New York City Area

Chubb Aktuaari Palkat sijainnissa New York City Area

Aktuaari korvaus in New York City Area Chubb:ssa vaihtelee $141K per year Senior Actuarial Analyst -tasolta $319K per year VP -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $155K. Katso Chubb:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Näytä 6 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Aktuaari roolille yrityksessä Chubb in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $337,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chubb Aktuaari roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,000.

