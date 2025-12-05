Yritysluettelo
Chitkara University
Chitkara University Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Chitkara University:ssa vaihtelee ₹1.05M ja ₹1.47M per year välillä. Katso Chitkara University:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$12.9K - $15.7K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chitkara University?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Chitkara University in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,465,027. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chitkara University Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,048,252.

