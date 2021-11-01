Yritysluettelo
Chipotle Mexican Grill
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Chipotle Mexican Grill Palkat

Chipotle Mexican Grill:n palkka vaihtelee $30,150 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $156,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Chipotle Mexican Grill. Viimeksi päivitetty: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $140K
Asiakaspalvelu
Median $38K
Tuotepäällikkö
Median $156K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

55 40
55 40
Talousanalyytikko
$74.6K
Tietoteknologi (IT)
$147K
Markkinointioperaatiot
$127K
Ohjelmapäällikkö
$60.3K
Projektipäällikkö
$59.7K
Myynti
$129K
Tekninen kirjoittaja
$30.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Chipotle Mexican Grill on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $156,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chipotle Mexican Grill ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,808.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Chipotle Mexican Grill ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ocwen Financial
  • SelectQuote
  • BBVA
  • IG Group
  • CI&T
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit