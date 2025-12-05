Yritysluettelo
China Telecom Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom China Telecom:ssa vaihtelee £48K ja £68.5K per year välillä. Katso China Telecom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä China Telecom in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £68,471. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä China Telecom Myynti roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £47,988.

