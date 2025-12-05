Yritysluettelo
China Telecom
China Telecom Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore China Telecom:ssa vaihtelee SGD 73.2K ja SGD 102K per year välillä. Katso China Telecom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$61.5K - $74.5K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä China Telecom?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä China Telecom in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 102,306. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä China Telecom Projektipäällikkö roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 73,202.

