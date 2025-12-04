Yritysluettelo
China Telecom
China Telecom Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus China Telecom:ssa vaihtelee HK$572K ja HK$830K per year välillä. Katso China Telecom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$73.2K$83K$96.4K$106K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä China Telecom?

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä China Telecom on vuosittainen kokonaiskorvaus HK$829,819. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä China Telecom Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on HK$571,808.

Muut resurssit

