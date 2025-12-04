Yritysluettelo
Chime Solutions
Chime Solutions Hallinnollinen assistentti Palkat

Hallinnollinen assistentti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Chime Solutions:ssa vaihtelee $166K ja $236K per year välillä. Katso Chime Solutions:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$188K - $214K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$166K$188K$214K$236K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chime Solutions?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä Chime Solutions in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $236,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chime Solutions Hallinnollinen assistentti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,000.

