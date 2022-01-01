Yritysluettelo
Chewy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Chewy Palkat

Chewy:n palkka vaihtelee $41,392 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $557,200 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Chewy. Viimeksi päivitetty: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Business Intelligence -insinööri

Tutkija

Datatieteilijä
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Tuotepäällikkö
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Ohjelmistokehityspäällikkö
Software Development Manager $304K
Director $519K
Tuotesuunnittelija
Median $170K

UX-suunnittelija

Talousanalyytikko
Median $140K
Ohjelmapäällikkö
Median $219K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $260K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $170K
Markkinointi
Median $296K
Projektipäällikkö
Median $202K
Data-analyytikko
Median $157K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $128K
Henkilöstöhallinto
Median $200K
Markkinointioperaatiot
Median $61.3K
Tietoteknologi (IT)
Median $230K
Liiketoimintaoperaatiot
$112K
Liiketoiminnan kehittäminen
$487K
Asiakaspalvelu
$41.4K
Datatieteen päällikkö
$557K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$201K
Rekrytoija
Median $172K
Myynti
$145K
Ratkaisuarkkitehti
$251K

Data-arkkitehti

Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Chewy-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (12.50% puolivuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (12.50% puolivuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Chewy on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $557,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chewy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $204,651.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Chewy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit