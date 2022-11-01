Yritysluettelo
Chess.com
Chess.com Palkat

Chess.com:n palkka vaihtelee $53,443 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $120,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Chess.com. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $120K
Liiketoiminta-analyytikko
$53.4K
Markkinointi
$106K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Chess.com on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chess.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,840.

