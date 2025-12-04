Yritysluettelo
Chesnut
Chesnut Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Spain Chesnut:ssa vaihtelee €24.2K ja €35.2K per year välillä. Katso Chesnut:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$32K - $36.5K
Spain
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$27.9K$32K$36.5K$40.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chesnut?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Chesnut in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €35,217. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chesnut Ohjelmistosuunnittelija roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €24,175.

Muut resurssit

