Cherre
Cherre Palkat

Cherre:n palkka vaihtelee $85,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $201,488 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cherre. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $85K

Data-insinööri

Tuotepäällikkö
Median $140K
Data-asiantuntija
$118K

Rekrytoija
$201K
UKK

The highest paying role reported at Cherre is Rekrytoija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,488. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cherre is $128,800.

