Checkr Palkat

Checkr:n palkka vaihtelee $73,630 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $360,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Checkr. Viimeksi päivitetty: 11/14/2025

Ohjelmistosuunnittelija
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $351K
Asiakaspalvelu
$73.6K

Data-analyytikko
$181K
Talousanalyytikko
$191K
Henkilöstöhallinto
$258K
Markkinointi
$226K
Tuotesuunnittelija
Median $220K
Tuotepäällikkö
Median $360K
Ohjelmapäällikkö
$122K
Rekrytoija
Median $172K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Checkr-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Checkr on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $360,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Checkr ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $205,475.

Muut resurssit