Yritysluettelo
Checkmarx
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Checkmarx Palkat

Checkmarx:n palkka vaihtelee $117,476 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $238,800 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Checkmarx. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $118K
Markkinointi
$214K
Tuotepäällikkö
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Myynti
$239K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$135K
Ratkaisuarkkitehti
$213K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Checkmarx on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $238,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Checkmarx ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $173,938.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Checkmarx ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Dropbox
  • Intuit
  • Pinterest
  • SoFi
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit