Yritysluettelo
Charles Schwab
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Data-arkkitehti

  • Greater Denver And Boulder Area

Charles Schwab Data-arkkitehti Palkat sijainnissa Greater Denver And Boulder Area

Data-arkkitehti korvaus in Greater Denver And Boulder Area Charles Schwab:ssa vaihtelee $96.7K per year 54 -tasolta $114K per year 56 -tasolle. Katso Charles Schwab:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Charles Schwab-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-arkkitehti roolille yrityksessä Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $146,133. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Charles Schwab Data-arkkitehti roolille in Greater Denver And Boulder Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Charles Schwab ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Capital One
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit