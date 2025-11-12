Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Dallas Area Charles Schwab:ssa vaihtelee $92.9K per year 54 -tasolta $179K per year 58 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $116K. Katso Charles Schwab:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Charles Schwab-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)