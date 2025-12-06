Pääomasijoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Charles River Associates:ssa vaihtelee $75.6K ja $105K per year välillä. Katso Charles River Associates:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/charles-river-associates/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.