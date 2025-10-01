Yritysluettelo
Character.ai
Character.ai Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Character.ai:ssa on yhteensä $480K per year. Katso Character.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$480K
Taso
-
Peruspalkka
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Character.ai?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Character.ai-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Character.ai in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $792,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Character.ai for the Ohjelmistoinsinööri role in San Francisco Bay Area is $480,000.

