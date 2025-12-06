Yritysluettelo
Character.ai
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Character.ai Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Character.ai:ssa on yhteensä $410K per year. Katso Character.ai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Yhteensä vuodessa
$410K
Taso
L5
Peruspalkka
$260K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Character.ai?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Character.ai-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Character.ai in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $792,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Character.ai Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $462,500.

Muut resurssit

