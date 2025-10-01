Yritysluettelo
Chainlink Labs Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater London Area Chainlink Labs:ssa on yhteensä £134K per year. Katso Chainlink Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£134K
Taso
L3
Peruspalkka
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Chainlink Labs?

£121K

Katso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Chainlink Labs-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (5.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Chainlink Labs in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £215,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chainlink Labs Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £123,098.

