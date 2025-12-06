Yritysluettelo
Chainlink Labs
Chainlink Labs Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Chainlink Labs:ssa vaihtelee $206K ja $282K per year välillä. Katso Chainlink Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$223K - $265K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$206K$223K$265K$282K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Chainlink Labs-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (5.00% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (5.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Chainlink Labs in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $281,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chainlink Labs Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $205,800.

Muut resurssit

