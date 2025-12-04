Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Chainalysis:ssa vaihtelee $197K per year SWE II -tasolta $265K per year Staff SWE -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $242K. Katso Chainalysis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Chainalysis-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
