Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Chainalysis:ssa vaihtelee $250K ja $357K per year välillä. Katso Chainalysis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$287K - $335K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$250K$287K$335K$357K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Chainalysis-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Chainalysis in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $356,616. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Chainalysis Myynti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $249,936.

Muut resurssit

