CHA Consulting
CHA Consulting Rakennusinsinööri Palkat

Rakennusinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CHA Consulting:ssa vaihtelee $97.8K ja $133K per year välillä. Katso CHA Consulting:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$105K - $127K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$97.8K$105K$127K$133K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CHA Consulting?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rakennusinsinööri roolille yrityksessä CHA Consulting in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $133,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CHA Consulting Rakennusinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $97,750.

