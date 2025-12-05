Yritysluettelo
CGI
CGI Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada CGI:ssa vaihtelee CA$205K ja CA$286K per year välillä. Katso CGI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$161K - $187K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$149K$161K$187K$208K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CGI?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä CGI in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$286,344. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CGI Myynti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$204,531.

Muut resurssit

