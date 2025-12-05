Projektipäällikkö korvaus in Canada CGI:ssa vaihtelee CA$93.6K per year Project Manager -tasolta CA$113K per year Senior Project Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$98.7K. Katso CGI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
