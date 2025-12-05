Yritysluettelo
CGI
CGI Tietoteknologi (IT) Palkat

Katso CGI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$6K - $7K
Morocco
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$5.6K$6K$7K$7.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä CGI on vuosittainen kokonaiskorvaus MAD 71,268. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CGI Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MAD 51,167.

