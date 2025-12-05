Yritysluettelo
CGI
CGI Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada CGI:ssa vaihtelee CA$49.3K ja CA$70K per year välillä. Katso CGI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$40.6K - $46.2K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CGI?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä CGI in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$70,021. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CGI Henkilöstöhallinto roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$49,252.

Muut resurssit

