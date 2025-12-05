Yritysluettelo
CGI
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

CGI Data-analyytikko Palkat

Katso CGI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$62.8K - $73.1K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$58K$62.8K$73.1K$81.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 1 lisää Data-analyytikko ilmoitusta yrityksessä CGI avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CGI?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä CGI in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$111,741. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CGI Data-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$79,815.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CGI ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.