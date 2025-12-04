Yritysluettelo
CGG
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

CGG Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CGG:ssa vaihtelee $73.1K ja $100K per year välillä. Katso CGG:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$79.2K - $94K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$73.1K$79.2K$94K$100K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä CGG avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CGG?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä CGG in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $100,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CGG Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $73,080.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CGG ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgg/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.