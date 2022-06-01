Yrityshakemisto
CGG
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

CGG Palkat

CGG:n palkkaväli vaihtelee $65,631:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $99,735:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CGG. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $68.3K
Dataanalyytikko
$86.6K
Datatieteilijä
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Geologian insinööri
$69.7K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$99.7K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Le rôle le mieux payé signalé chez CGG est Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $99,735. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CGG est de $69,650.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja CGG:lle

Liittyvät yritykset

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit