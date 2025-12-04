Yritysluettelo
CEVA
CEVA Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CEVA:ssa vaihtelee $74.3K ja $102K per year välillä. Katso CEVA:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$80.5K - $95.6K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$74.3K$80.5K$95.6K$102K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CEVA?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä CEVA in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $101,775. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CEVA Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $74,340.

