Yritysluettelo
CEVA
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kirjanpitäjä

  • Kaikki Kirjanpitäjä -palkat

CEVA Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel CEVA:ssa vaihtelee ₪191K ja ₪273K per year välillä. Katso CEVA:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$65.1K - $76.1K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kirjanpitäjä ilmoitustas yrityksessä CEVA avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CEVA?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kirjanpitäjä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä CEVA in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪272,546. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CEVA Kirjanpitäjä roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪191,015.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CEVA ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.