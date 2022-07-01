Yrityshakemisto
Cervello
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Cervello Palkat

Cervello:n palkkaväli vaihtelee $90,450:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $243,210:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cervello. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmajohtaja
$243K
Projektipäällikkö
$148K
Ohjelmistoinsinööri
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at Cervello is Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cervello is $148,255.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Cervello:lle

Liittyvät yritykset

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit