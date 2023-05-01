Yrityshakemisto
Certn
Certn Palkat

Certn:n palkkaväli vaihtelee $60,581:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $123,533:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Certn. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $91.5K
Henkilöstöhallinto
$60.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$124K

Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Certn:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Certn je $91,493.

Muut resurssit