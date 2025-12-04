Yritysluettelo
CertiK
CertiK Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Katso CertiK:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CertiK?

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä CertiK in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $303,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CertiK Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

