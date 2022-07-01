Yrityshakemisto
CertiK
CertiK Palkat

CertiK:n palkkaväli vaihtelee $102,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $653,250:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CertiK. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $160K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $102K
Datatieteen päällikkö
$209K

Tuotesuunnittelija
$146K
Tuotevastaava
$219K
Projektipäällikkö
$653K
Tietoturva-analyytikko
$175K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$624K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli CertiK:ssa on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $653,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
CertiK:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $192,035.

