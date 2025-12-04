Yritysluettelo
Certify
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Asiakaspalveluoperaatiot

  • Kaikki Asiakaspalveluoperaatiot -palkat

Certify Asiakaspalveluoperaatiot Palkat

Asiakaspalveluoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Certify:ssa vaihtelee CA$57.3K ja CA$81.8K per year välillä. Katso Certify:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$47.6K - $55.7K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Asiakaspalveluoperaatiot ilmoitustas yrityksessä Certify avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Certify?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Asiakaspalveluoperaatiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalveluoperaatiot roolille yrityksessä Certify on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$81,827. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Certify Asiakaspalveluoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$57,349.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Certify ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • Stripe
  • Airbnb
  • Uber
  • Facebook
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.