Yrityshakemisto
Certify
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Certify Palkat

Certify:n palkkaväli vaihtelee $51,618:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelutoiminnot :lle alaosassa $252,461:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Certify. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $97.7K
Tuotevastaava
Median $170K
Liiketoiminta-analyytikko
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Asiakaspalvelu
$51.7K
Asiakaspalvelutoiminnot
$51.6K
Datatieteilijä
$159K
Markkinointitoiminnot
$99.5K
Tuotesuunnittelija
$106K
Myynti
$252K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$226K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Certify:ssa on Myynti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $252,461. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Certify:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $113,063.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Certify:lle

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Dropbox
  • Facebook
  • Square
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit