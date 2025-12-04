Yritysluettelo
CertifID
CertifID Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Tekninen ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CertifID:ssa vaihtelee $159K ja $216K per year välillä. Katso CertifID:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$170K - $205K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$159K$170K$205K$216K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä CertifID in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $216,404. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CertifID Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $158,572.

